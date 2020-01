Jessica pozabila na zamere: nasmejana na sprehodu skupaj z Justinom

Priljubljeni zvezdniški par so paparaci nekaj mesecev po nesrečnem pripetljaju ujeli na ulicah New Yorka. Potem ko so v medije prišle fotografije Justina TImberlaka , ko se je držal za roke s soigralko Alisho Wainwright , sta se zakonca izogibala javnosti. Jessica Biel je bila večkrat fotografirana sama, prav tako 38-letni pevec, ki je po svojem nepremišljenem dejanju v objavi na Instagramu zapisal, da bo naredil vse, da soproga na spodrsljaj pozabi.

"Justin in Jessica sta skupaj preživljala čas na sprehodu po njuni soseski," je povedal anonimen vir za portal People, potem ko so ju paparaci skupaj ujeli na newyorških ulicah. "Na zelo hladen dan sta bila videti precej srečna. Bila sta dobro razpoložena, smejala sta se in klepetala." Zakonca sta skupaj s svojim štiriletnim sinom Silasomob koncu tedna obiskala New Yorku. "Skupaj preživljajo večino časa v njihovem stanovanju v soseski Tribeca," je tedaj dejal vir.