Jessica Simpson 46. rojstni dan proslavila v bikiniju

Jessica Simpson že cel mesec praznuje svoj 46. rojstni dan, ki ga je preživela v bikiniju. Pevka je s svojimi sledilci zdaj delila fotografijo, ki je nastala 10. julija, na njej pa razkazuje svoje obline. Nad njenim videzom so bili navdušeni njeni oboževalci, ki so složni pri mnenju, da ji ne bi pripisali pravkar dopolnjene starosti. "Kako je to mogoče? Pravkar si bila 23! Vse najboljše," je zapisala ena od njenih zvestih sledilk.
Zvezdnica, ki je trezna že več kot osem let, je novembra ob praznovanju obletnice, odkar ne pije več alkohola, dejala, da ji je odločitev spremenila življenje. "Pred osmimi leti sem se odločila, da se soočim, priznam in opustim tiste dele svojega življenja, s katerimi sem si sama škodovala. Ta odločitev mi je omogočila, da sem začela zares živeti v skladu z božjim namenom za moje življenje. Alkohol je utišal mojo intuicijo, zameglil moje sanje in podžigal moje ponavljajoče se strahove pred povprečnostjo," je tedaj zapisala na družbeno omrežje.
Televizijska osebnost, ki je v začetku lanskega leta naznanila ločitev od nekdanjega profesionalnega igralca ameriškega nogometa Erica Johnsona, se je po razhodu z očetom svojih treh otrok znova posvetila glasbi. Velik del svojega časa zdaj preživi na odrih, kjer s poslušalci deli tudi osebne zgodbe in izkušnje. Na nedavnem koncertu je oboževalcem priznala, da je zaradi alkohola postala oseba, ki je ni več poznala in je ni razumela. Dejala je še, da je imela občutek, da svojim otrokom ni bila dober zgled.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.