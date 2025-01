Jessica Simpson in Eric Johnson sta se po desetletju zakona razšla.

Jessica Simpson je za revijo People potrdila, da se je po desetletju zakona razšla s soprogom Ericom Johnsonom. "Z Ericom živiva ločeno, medtem ko se spopadava z bolečo situacijo v najinem zakonu," je dejala zvezdnica in poudarila: "Otroci so na prvem mestu in osredotočava se na to, kar je zanje najboljše." V izjavi se je pevka in igralka zahvalila vsem, ki so ji v tem težkem obdobju ponudili ljubezen in podporo ter javnost prosila za zasebnost.