Jessica Simpson je odpustila ženski, ki jo je v otroštvu zlorabljala

''Pred približno osmimi leti sem se z njo soočila,'' je dejala Jessica Simpson o težkem trenutku iz njene preteklosti. Pevka, ki je bila pred kratkim gostja spletnega pogovora z imenom The gift of Forgiveness(Dar odpuščanja, op. a.), je voditeljici in poslušalcem zaupala: ''Stopila sem do nje in rekla, da vem, da tudi ona ve, kaj se je dogajajo in da se zavedam, da je tudi ona trpela zlorabe. Vem, da je njo zlorabljal starejši moški. Tudi on je bil pogosto v naši hiši, vendar se me ni nikoli dotaknil. Vendar je zlorabljal njo in potem je ona enako počela meni, zato mi je na nek način bilo za njo hudo.''