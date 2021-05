Jessica Simpson je v nosečnosti pravilno napovedala otrokovo prihodnost

Simpsonova je spregovorila o svojem sinu, na katerega je izredno ponosna. Ta je namreč zelo dober igralec bejzbola, a to Jessice ne preseneča: "Ko je bil Ace še v mojem trebuhu, sem vsem, ki so imeli pet minut časa, dejala, da bo nekega dne blestel na igrišču in najverjetneje nikoli ne bo odložil kija. Moja intuicija je bila pravilna." Ob fotografiji sebe s sinom, ki je oblečen v športno uniformo, je zapisala še: "Ta otrok je tako talentiran, skoncentriran, ima dobre instinkte, žogo pa lahko odbije daleč iz parka. In ob vsem tem je tako skromen."

Novopečena oblikovalka je seveda zelo ponosna nanj, to pa tudi vedno rada pokaže. In seveda je imela prav, ko je napovedala sinovo prihodnost in talent. "Ko mama ve, ve," je še zapisala Simpsonova in ponosno razkrila še, da je bil Ace izbran tudi v ekipo najboljših igralcev v njegovi starosti.

"Vsi v družini smo tako zelo ponosni nate, vsak teden, ko pokažeš svoj talent in ljubezen do igre," je še pripisala ponosna mama. Simpsonova ima še dve hčerki, 9-letno Maxwell in 2-letno Birdie.