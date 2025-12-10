Jessica Simpson kot pevka: Nikoli se nisem počutila dovolj dobro

Jessica Simpson je priznala, da se nikoli ni počutila kot dovolj dobra popzvezdnica, saj je bila v mlajših letih izjemno stroga do sebe. Med nedeljskim koncertom v Connecticutu si je pevka vzela čas, da je nagovorila občinstvo in razmislila o tem, koliko je od takrat napredovala.
"Vso svojo glasbeno kariero sem imela cilj, in to je bilo postati popzvezda, in sem se trudila, ampak moram reči, da se v mlajših letih nikoli ne počutiš dovolj dobro in v redu je, če se ne počutiš dovolj dobro," je priznala.
Svoje ime si je v glasbeni industriji ustvarila že pri 19 letih s svojim uspešnim debitantskim singlom I Wanna Love You Forever in albumom Sweet Kisses. Simpson je nato izdala še nekaj albumov, ki so se uvrstili na vrh lestvic, vključno z In This Skin leta 2003 in Public Affair leta 2006, kar jo je izstrelilo med velika imena glasbene industrije.
Med pogovorom s svojimi oboževalci je 45-letnica namignila tudi na težke čase, ki jih preživlja po ločitvi od Erica Johnsona. "Nashville obožujem. Pripeljal me je domov. K sebi, pripeljal me je v moje srce, v res težkem obdobju mojega življenja." V prestolnici Tennesseeja je delala na svojem nedavnem dvodelnem EP-ju Nashville Canyon, ki ga je navdihnil propad njenega zakona.
Kljub razhodu pa sta bila zvezdnika, odkar sta oznanila ločitev, večkrat opažena skupaj, ravno pred kratkim sta skupaj preživela zahvalni dan. "Včeraj smo bili vsi skupaj pri moji mami," je tedaj dejala glasbenica za TMZ in pritrdila, da je bil med njimi tudi njen bivši. "To je oče mojih otrok," je pripomnila in dodala, da je družina na prvem mestu.
