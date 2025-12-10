Jessica Simpson kot pevka: Nikoli se nisem počutila dovolj dobro

Jessica Simpson je priznala, da se nikoli ni počutila kot dovolj dobra popzvezdnica, saj je bila v mlajših letih izjemno stroga do sebe. Med nedeljskim koncertom v Connecticutu si je pevka vzela čas, da je nagovorila občinstvo in razmislila o tem, koliko je od takrat napredovala.

"Vso svojo glasbeno kariero sem imela cilj, in to je bilo postati popzvezda, in sem se trudila, ampak moram reči, da se v mlajših letih nikoli ne počutiš dovolj dobro in v redu je, če se ne počutiš dovolj dobro," je priznala.

Svoje ime si je v glasbeni industriji ustvarila že pri 19 letih s svojim uspešnim debitantskim singlom I Wanna Love You Forever in albumom Sweet Kisses. Simpson je nato izdala še nekaj albumov, ki so se uvrstili na vrh lestvic, vključno z In This Skin leta 2003 in Public Affair leta 2006, kar jo je izstrelilo med velika imena glasbene industrije.

Med pogovorom s svojimi oboževalci je 45-letnica namignila tudi na težke čase, ki jih preživlja po ločitvi od Erica Johnsona. "Nashville obožujem. Pripeljal me je domov. K sebi, pripeljal me je v moje srce, v res težkem obdobju mojega življenja." V prestolnici Tennesseeja je delala na svojem nedavnem dvodelnem EP-ju Nashville Canyon, ki ga je navdihnil propad njenega zakona.