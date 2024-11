Jessica Simpson namignila, da ima zakonske težave

Jessica Simpson je na družbenem omrežju objavila nove fotografije, na katerih pozira v glasbeni sobi v Nashvillu, ob njih pa pripisala, da se po težkem obdobju v zasebnem življenju vrača na glasbeno sceno. Njeni oboževalci so takoj sklepali, da se 44-letnica ločuje, kar so povezali tudi s tem, da ne objavlja več skupnih fotografij z možem.

Njeni oboževalci so kmalu po objavi med komentarji zapisali svoja opažanja, da zvezdnica že nekaj časa ne nosi poročnega prstana, mnogi pa so zapis dojeli kot potrditev govoric, da se 44-letnica ločuje. "Nam želi Jessica sporočiti, da je samska?" je zapisal eden izmed njih, drugi pa mu je odgovoril: "Mislim, da nam že več mesecev to sporoča z objavo fotografij." Tretji je dodal: "Pred nekaj časa je nehala objavljati o njem, na fotografijah pa ne nosi več poročnega prstana."

Njeni najbolj zvesti oboževalci so prepričani, da je v zvezdničinem zakonu vse v redu in je objava preprosto naznanitev glasbene vrnitve. Jesssica in Eric Johnson sta se poročila leta 2014, skupaj pa imata tri otroke. Prve govorice, da se ločujeta, so se pojavile v začetku leta, ko je pevka sama pozirala za valentinovo, takrat pa jih je hitro zanikala. Pred Ericom je bila štiri leta poročena s televizijskim voditeljem Nickom Lacheyjem.