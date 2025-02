Jessica Simpson o nekdanjem soprogu: Še vedno je velik del mojega življenja

OGLAS

Jessica Simpson je kljub bližajoči se ločitvi še vedno tesno povezana z nekdanjim Ericom Johnsonom. "Imam vsaj svoje otroke in še vedno imam Erica," je povedala za revijo People in dodala: "Še vedno je velik del mojega življenja in vedno bo." Zvezdnica je med intervjujem poudarila, da se je močno spremenila skozi desetletno zvezo in da je nanjo vplival tudi njun razhod. "Toliko sem zrasla. Toliko zmorem. Mogoče mi je samo usojeno, da ljubim veliko ljudi v svojem življenju."

Jessica Simpson FOTO: AP icon-expand

Modna oblikovalka in upokojeni športnik sta novembra 2024 sprožila ugibanja o ločitvi, ki jih je zvezdnica potrdila januarja."Z Ericom živiva ločeno, medtem ko se spopadava z bolečo situacijo v najinem zakonu," je takrat med drugim dejala v intervjuju za revijo People. Pevka in upokojeni športnik imata tri otroke, 12-letnega Maxwella, 11-letnega Acea in petletno Birdie. Jessica je bila v preteklosti prav tako poročena z Nickom Lacheyjem, od katerega se je ločila po štirih letih zakona. Bila je tudi romantično povezana z Johnnyjem Knoxvillom, Adamom Levinom, Johnom Mayerjem, Tonyjem Romo in Billyjem Corganom, preden se je leta 2014 poročila z Johnsonom.