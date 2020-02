Jessica Simpson o razlogih za liposukcijo, po kateri je dobila vnetje

Avtobiografsko delo zvezdnice Jessice Simpson je pristalo na knjižnih policah. V njem je med drugim priznala, zakaj se je po drugem porodu odločila za liposukcijo, čeprav ji je osebni zdravnik to večkrat odsvetoval.

39-letna glasbenica in igralkaJessica Simpson je leta 2015 tehtala slabih 50 kilogramov, a se je kljub temu odločila za liposukcijo. Razlog? Kot je zapisala v svojem avtobiografskem delu Open Book, se je sramovala svojih strij in odvečne, povešene kože, ki so bili posledica dveh predhodnih nosečnosti. Spomnimo, Simpsonova je leta 2012 povila svojega prvega otroka, leta 2013 pa drugega. V svoji knjigi je podrobneje pojasnila:''Operacija ni bila namenjena izgubi kilogramov. Ko sem razmišljala o tem, da odidem pod nož, sem tehtala slabih 50 kilogramov. Želela pa sem se znebiti strij in povešene kože – kar je bila posledica dveh zaporednih nosečnosti in hitrega pridobivanja ter izgube kilogramov.''

Jessica Simpson je v svojem avtobiografskem delu Open Book poleg zlorab v otroštvu in težav z alkoholizmom spregovorila o prestani liposukciji in razlogih, zaradi katerih se je odločila zanjo. FOTO: Profimedia

Negotovosti glede videza njenega telesa so močno vplivale na njeno samozavest in posledično tudi na kakovost njenega spolnega življenja. Seksu s soprogom Ericom Johnsonom se je izogibala, v redkih intimnih trenutkih pa je nosila široko belo bombažno majico. Tuširala se je v enodelnih kopalkah, ker ni prenesla pogleda na svoje telo. Leta 2015, tik pred 35. rojstnim dnem, se je odločila, da odide pod nož – operacija pa bi bila njeno darilo sami sebi. Kljub temu, da je njen osebni zdravnik poseg večkrat odsvetoval in jo poklical približno dva tedna pred operacijo, je bila odločena, da zadevo izpelje po svoje. Zdravnikove besede so bile: ''Zaradi tega lahko umreš. Namesto tega raje za tri mesece prenehaj z vsem, kar počneš trenutno – vkjučno z uživanjem alkohola in tabletov. Tvoje ledvice niso v dobrem stanju.'' Jessica njegovega mnenja ni povsem upoštevala, odločila pa se je, da bo do operacije prenehala s pitjem alkohola in uživanjem tabletov. Po prvi prestani operaciji ni bila povsem zadovoljna, zato se je odločila za vnovično liposukcijo trebuha, ki pa je bila pospremljena s hudim vnetjem. ''Že pred operacijo sem čutila, da nekaj ni tako, kot bi moralo biti ... Občutek ni bil dober,''je opisala Simpsonova in razkrila, da je operacija potekala dve uri dlje, kot je bilo prvotno načrtovano. Po operaciji pa ulcerozni kolitis – kronična vnetna črevesna bolezen, zaradi katere je nenehno bruhala.''Občutek sem imela, da mi bodo počili vsi šivi,'' je dejala 39-letnica, ki je bila zaradi slabega počutja devet dni hospitalizirana.

Jessica Simpson s soprogom in njunimi tremi otroki. FOTO: Profimedia