Jessica Simpson ponosna na rezultat, ki sta ga dosegla z osebnim trenerjem

Jessica Simpson trenerju Harleyu Pasternaku popolnoma zaupa, saj sta odlične rezultate, ki so bili posledica njegovih treningov, dosegala še v časih filma Carja hazzarda . Po porodu je znova poiskala njegovo pomoč, saj se je odločila, da zdravje in dobro počutje postaneta njeni prioriteti. Po enem letu, odkar se je odločila za spremembo je izgubila skoraj 50 kilogramov, o počutju pa pravi: ''Zelo sem ponosna, da se spet počutim kot jaz!''

Zvezdnica je s sledilci na Instagramu delila fotografijo, na kateri v športni opremi pozira pred ogledalom, pod objavo pa zapisala, da je njena rutina sestavljena iz hoje v času, ko njeni najbližji še spijo, to pa počne zato, da ohranja mentalno zdravje. Harley ji je zmeraj v pomoč, načrt, kako priti do cilja pa je oblikoval v posvetu z pevkinim osebnim zdravnikom. Jessica se ni posluževala visoko intenzivnih treningov, temveč se je posvetila zgolj hoji. Vsak dan je naredila približno štirinajst tisoč korakov, kar ji je zagotavljalo počasen, a gotov napredek.

Ko si je Jessica opomogla od poroda, sta s trenerjem pričela s polovično količino korakov, Harley pa ji je spisal tudi jedilnik, ki ni bil drastično restriktiven, ampak ji je dovoljeval, da se pregreši z njej najljubšimi jedmi. Pojedla je tri obroke dnevno z dvema vmesnima malicama, vključno s pregrehami, ki so bile dovoljene večkrat tedensko. Osebni trener je zvezdnici predstavil tudi pomembnost spanca in od nje zahteval, da se odklopi od družabnih omrežij in spi vsaj sedem ur na noč. Ko je osvojila njegova pravila, je počasi uvajal tudi težje vaje za celotno telo.