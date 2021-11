Jessica Simpson praznuje štiri leta brez alkohola

Pevka in igralka Jessica Simpson v teh dneh praznuje četrto obletnico, odkar se je odločila, da bo ostala trezna in se odpovedala alkoholu. Zvezdnica je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo, na kateri je neprepoznavna, ob njej pa delila daljši in zelo čustven zapis o tem, kaj je doživljala in kako je uspela ohraniti voljo do življenja in ostala trezna.

Jessica Simpson se je pred štirimi leti odločila, da njeno življenje ne more ostati na enakih tirnicah. Zvezdnica je namreč prišla do točke, ko je bila odločitev, da se odpove alkoholu, skorajda neizbežna. S svojimi sledilci na Instagramu je tako delila svojo fotografijo, na kateri je praktično neprepoznavna in daljši zapis, v katerem je povzela svojo težko izkušnjo.

"Oseba na tej fotografiji je neprepoznavna različica mene. Pred mano je bilo toliko še neodkritih spoznanj. V tistem trenutku sem vedela, da si bom znova dovolila prižgati svojo luč, zmagati nad svojim notranjim bojem za samospoštovanje in na svet pogledati s treznimi očmi," je daljši zapis ob fotografiji pričela 41-letnica.

"Da bi vse to lahko storila, sem se morala odpovedati alkoholu, saj sta moje srce in moja glava krožila v isti smeri in od tega sem bila izčrpana. Želela sem občutiti bolečino in jo nositi s ponosom, želela sem življenje vodje, zato sem morala izstopiti iz kroga in se pomakniti naprej. Nisem si želela živeti z obžalovanjem nad odločitvami, ki sem jih sprejemala v preteklosti in jih bom v prihodnje," je zapisala Simpsonova.

"Okrog besede alkohol in oznake alkoholik še vedno vlada velika stigma. Pravo delo v mojem življenju se je šele začelo in to je bilo sprejemanje bolečine, priznanje poraza, sabotaže in potrtosti," je še dodala zvezdnica, ki pravi, da je sedaj končno svobodna:"Težava ni bilo prekomerno pitje, težava sem bila jaz. Nisem se imela rada in nisem spoštovala lastne moči. Danes se. Sprijaznila sem se s strahovi in sprejela dele svojega življenja, ki so žalostni. Svojo moč nosim s pogumom. Sem poštena in odprta. Sem svobodna."