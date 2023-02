Jessica Simpson razkrila skrivno romanco z veliko filmsko zvezdo

Leta 2006, ko je bila Jessica sveže ločena in znova samska, se je z zvezdnikom sestala v hotelu v Beverly Hillsu, kjer sta se poljubila. Nato se je moral odpraviti na podelitev nagrad, kamor je odšel s svojo punco, a je Jessici zatrdil, da z njo ni več skupaj, a ne želita, da to vedo mediji. Jessica je temu verjela in se z njim začela redno sestajati – obiskovala sta nočne klube, se družila v hiši skupnega prijatelja in se na zmenke vozila z zasebnim letalom.

Čez čas se je pevka začela počutiti kot dekle na poziv, ki jo je imel igralec, za katerega Jessica zapiše, da je bil veliko večja zvezda kot ona, zgolj za seks. Nekega dne se je z njim sestala v hotelu, a je morala vanj vstopiti skozi zasebni vhod in oditi do sobe po požarnih stopnicah. Kasneje je spoznala, da se je morala pretihotapiti v sobo zaradi igralčeve punce, da ne bi česa posumila, in ne zaradi medijev, kot ji je trdil on. Jessica je zapisala, da ni želela biti del drame, ki jo je imel s svojo punco, zato se je z igralcem nehala sestajati. Zapisala je, da je romanca z zvezdnikom uresničila njene najstniške sanje, a jo je morala končati, saj ta ista najstnica nanjo ne bi bila ponosna, v kolikor bi se še naprej sestajala z njim.