Jessica Simpson s fotografijo s smučanja razočarala oboževalce

39-letna Jessica Simpson se je skupaj z družino odpravila na počitnice v Aspen. Veliko prahu pa je dvignila z objavljeno fotografijo, kjer skupaj z možem Ericom Johnsonom, sestro Ashlee Simpson Ross in sestrinim partnerjem Evanom Rossom pozirajo v smučarski opremi, oboževalce pa je zmotilo to, da Jessica in Evan na glavi nista imela čelade. Številni so bili zaskrbljeni, ker so menili, da jo je tokrat ljubezen do mode odnesla predaleč, saj je za razliko od drugih nosila puhasto belo kapo.