Jessica Simpson srečna v novem razmerju s 13 let mlajšim glasbenikom

Za priljubljeno pevko in igralko Jessico Simpson je prišlo na vrsto ponovno obdobje zaljubljenosti. Potem ko je januarja 2025 javnosti sporočila, da se z možem Ericom Johnsonom po desetih letih zakona ločujeta, je zopet našla srečo v ljubezni. Njen novi partner je Thomas Eisenhood, 13 let mlajši glasbenik.

"Srečna sem," je zvezdnica o svežem razmerju na kratko povedala za TMZ.