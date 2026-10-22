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Jessica Simpson srečna v novem razmerju s 13 let mlajšim glasbenikom

Los Angeles, 22. 10. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Jessica Simpson

Ameriška zvezdnica Jessica Simpson je ponovno zaljubljena. Kot poročajo tuji mediji, ima novega partnerja – 13 let mlajšega glasbenika. O njunem razmerju je javnost ugibala že v začetku leta, pred meseci so ju fotografi tudi ujeli skupaj. Zvezdnica pa je zdaj zvezo prvič potrdila tudi sama.

Za priljubljeno pevko in igralko Jessico Simpson je prišlo na vrsto ponovno obdobje zaljubljenosti. Potem ko je januarja 2025 javnosti sporočila, da se z možem Ericom Johnsonom po desetih letih zakona ločujeta, je zopet našla srečo v ljubezni. Njen novi partner je Thomas Eisenhood, 13 let mlajši glasbenik.

"Srečna sem," je zvezdnica o svežem razmerju na kratko povedala za TMZ

Thomas Eisenhood in Jessica Simpson.
Thomas Eisenhood in Jessica Simpson.
FOTO: X

Gre za glasbenika iz Nashvilla, ki je bil član skupine Stoop Kids in se je v njenem življenju pojavil, po tem ko se je Jessica razšla z nekdanjim partnerjem Ericom. O njeni novi zvezi so mediji prvič poročali aprila letos, oktobra pa so Thomasa in Jessico tudi fotografirali skupaj na festivalu balonov v Albuquerqueju. Zvezdnica je v torek za TMZ prvič javno potrdila, da je v novi zvezi "zelo srečna".

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 Jessica Simpson in nekdanji igralec ameriškega nogometa Eric Johnson sta se spoznala leta 2010, poročila pa leta 2014. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Maxwell, Ace in Birdie. Po desetih letih zakona sta januarja 2025 potrdila ločitev. Razlogov za konec zveze nista javno razkrila, poudarila pa sta, da so jima otroci na prvem mestu. 

Jessica Simpson
Jessica Simpson
FOTO: AP

Z nekdanjim možem sta še vedno v dobrih odnosih, predvsem zaradi otrok. "Trudita se biti čim boljša starša, ohranjata skladen odnos in podpirata svoje otroke," je za revijo People pred časom povedal vir.

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Jessica Simpson Thomas Eisenhood razmerje zaljubljena

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