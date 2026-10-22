Jessica Simpson srečna v novem razmerju s 13 let mlajšim glasbenikom

Za priljubljeno pevko in igralko Jessico Simpson je prišlo na vrsto ponovno obdobje zaljubljenosti. Potem ko je januarja 2025 javnosti sporočila, da se z možem Ericom Johnsonom po desetih letih zakona ločujeta, je zopet našla srečo v ljubezni. Njen novi partner je Thomas Eisenhood, 13 let mlajši glasbenik.
"Srečna sem," je zvezdnica o svežem razmerju na kratko povedala za TMZ.
Gre za glasbenika iz Nashvilla, ki je bil član skupine Stoop Kids in se je v njenem življenju pojavil, po tem ko se je Jessica razšla z nekdanjim partnerjem Ericom. O njeni novi zvezi so mediji prvič poročali aprila letos, oktobra pa so Thomasa in Jessico tudi fotografirali skupaj na festivalu balonov v Albuquerqueju. Zvezdnica je v torek za TMZ prvič javno potrdila, da je v novi zvezi "zelo srečna".
Jessica Simpson in nekdanji igralec ameriškega nogometa Eric Johnson sta se spoznala leta 2010, poročila pa leta 2014. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Maxwell, Ace in Birdie. Po desetih letih zakona sta januarja 2025 potrdila ločitev. Razlogov za konec zveze nista javno razkrila, poudarila pa sta, da so jima otroci na prvem mestu.
Z nekdanjim možem sta še vedno v dobrih odnosih, predvsem zaradi otrok. "Trudita se biti čim boljša starša, ohranjata skladen odnos in podpirata svoje otroke," je za revijo People pred časom povedal vir.
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