Jessica Simpson: Tehtnice sem se znebila že pred časom

Pred kratkim je v eni od ameriških pogovornih oddaj priznala, da se ji niti ne sanja, koliko trenutno tehta. Odločila se je namreč, da se bo znebila osebne tehtnice. "Vrgla sem jo stran," je dejala v smehu in povedala, da jo številke prepogosto obremenjujejo: 2Želim se samo dobro počutiti in si z lahkoto zapeti zadrgo na hlačah. Če to ni mogoče, pa iz omare vzamem številko večje. Na zalogi imam namreč hlače v vseh konfekcijskih številkah."

Dodala je, da se trudi, da ne postane suženj številk in nihanja teže. Njen odnos do telesa se je z leti spremenil, bolj sproščena in samozavestna pa je postala tudi zaradi uspešnih projektov, ki se jim je posvetila v preteklem letu. V knjigiOpen Book, ki jo je bralcem ponudila lani, je priznala, da se je leta borila z odvisnostjo, ki jo je prinesla travma iz otroštva, sedaj pa se je končno odrekla alkoholu in posvetila bolj zdravemu življenju.