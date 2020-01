Jessica Simpson se je zaradi zlorabe v otroštvu uničevala z alkoholom in tableti

Ko je Jessica Simpson pred petimi leti dobila prvo ponudbo, da napiše svojo knjigo o tem, kako s polno žlico zajemati življenje, se je zavedala, da tega ne bo mogla izpeljati. Razlog? ''Ni mi bilo prijetno govoriti o sebi na način, ki ni iskren ... Slaba lažnivka sem,''je takrat pojasnila 39-letna zvezdnica.

Pa vendar je zdaj luč sveta ugledala njena knjiga z naslovomOpen Book (Odprta knjiga), v kateri je odgrnila zaveso in svetu predstavila področja svojega življenja, o katerih do zdaj ni želela govoriti. Javnost je presenetila s priznanjem, da je bila v otroštvu žrtev spolne zlorabe, travmatična izkušnja pa je na njej pustila brazgotine, ki jih je celila z alkoholom in tableti. Odvisnost jo je pripeljala tako daleč, da ji je osebni zdravnik v nekem trenutku povedal, da s svojim početjem resno ogroža svoje življenje.''Uničevala sem se z alkoholom in tableti,''je zapisala Simpsonova.

''Zlorabe so se začele, ko sem bila stara šest let. Spomnim se trenutka, ko sem delila posteljo s hčerko družinskih prijateljev. Začela se me je dotikati po hrbtu in nato so sledile stvari, ob katerih sem se počutila skrajno neprijetno,''je s svojo izpovedjo začela Jessica in nadaljevala: ''Od strahu sem otrpnila – na nek način sem bila prepričana, da sem to izzvala sama in da je vse skupaj moja krivda. Želela sem povedati staršem ... Bila sem žrtev, a sem se kljub temu počutila krivo.''

Šele šest let kasneje, pri svojih 12 letih starosti, se je staršem Tini inJoeju Simpsonu odločila povedati resnico. Bili so na družinskem izletu, ko je Jessica končno priznala, kaj se je dogajalo v preteklih letih. Njena mama je očeta udarila po roki in zavpila:''Sem ti povedala, da se nekaj dogaja!''Oče pa je, kot piše Jessica, ostal tiho in srepo strmel predse. Po njeni izpovedi se niso nikoli več odpravili v hišo nekdanjih družinskih prijateljev – prav tako pa o tem niso nikoli več govorili.

Jessica je v prihajajočih letih potlačila svojo anksioznost in čeprav jo je svet spoznal najprej kot privlačno in vedro glasbenico ter nato srečno poročeno žensko, je v sebi nadaljevala bojevati bitke, o katerih javnost ni slutila ničesar. Resnico so poznali samo njeni najtesnejši prijatelji in družinski člani.