Jessica Simpson v izzivalnih oblačilih sporočila, da pripravlja novo glasbo

Jessica Simpson je že pred časom namignila, da se vrača na glasbeno sceno, z novo fotografijo, ki jo je objavila na družbenem omrežju, pa je razkrila, da se bo povratek zgodil že kmalu. Bolj kot s samo novico je oboževalce in komentatorje na spletu presenetila s svojim videzom, saj je vidno shujšana in v drznih oblačilih.

"Komaj čakam, da slišite spremljevalno glasbo mojega življenja," je zapisala, na fotografijah pa pozirala v belem svilnatem kompletu. Celotno podobo je dopolnila z visokimi škornji in črno jakno.

Med komentarji so se sledilci zgražali, da je skorajda ne prepoznajo. "Kdo je to?" je zapisal eden, drugi pa dodal: "To ni videti kot Jessica Simpson!" Nekateri so jo primerjali s sestrama Kardashian in Paris Hilton, drugi pa celo z Ivanko Trump, hčerko znova izvoljenega ameriškega predsednika.