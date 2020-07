Jessica Simpson za obletnico poroke dobila sanjsko darilo

Jessica Simpson in Eric Johnson, ki sta skupaj že 10 let, praznujeta šesto obletnico poroke.

Jessica Simpson je ljubezen do svojega moža Erica Johnsona pokazala v čustvenem zapisu, ki ga je objavila na Instagramu.

"Eric Johnson, moj mož, ljubim te. Pred šestimi leti sem se poročila s svojo popolno sorodno dušo. Najina enotnost je bila zapisana na božjem nebu trkajočih zvezd. Skupaj manifestirava sanje, spodbujava želje in zadržujemo prostor. Usojeno nama je vedno bilo in vedno nama bo, za vekomaj," je zapisala 39-letna zvezdnica, zraven pa objavila njuno skupno fotografijo. Ob tem je razkrila, da je v dar dobila edinstveno darilo. "Vsak, ki me pozna, ve, da je ta kristalni metulj moje sanjsko darilo. Iz česar koli sta narejeni najini duši, njegova in moja sta enaki."