Jessica Simpson zatrdila: Alkohola se nisem dotaknila že od leta 2017

Pred kratkim je Jessica Simpson na družbeno omrežje objavila fotografijo ob praznovanju 11. rojstnega dne svojega sina Acea , ko je prejela nepovezan komentar od sledilca, ki je zapisal "Nehaj piti!" 44-letnica je kritiku hitro zaprla usta in oboževalcem zagotovila, da je še vedno na poti treznosti. "O d oktobra 2017 nisem imela želje, da bi se dotaknila alkohola in to je bila najboljša odločitev, ki sem jo sprejela zase in za svojo družino," je zapisala. "Hvala za vašo skrb, vendar ste me zelo narobe razumeli. Pošiljam vam ljubezen," je dodala. Po njenem odgovoru se ji je sledilec takoj opravičil in odstopil od svoje trditve.

Igralka je tako trezna že skoraj sedem let. Leta 2021 je proslavila svoj napredek, medtem ko je na Instagramu delila odkrito fotografijo sebe iz prvega dne brez alkohola in podrobno opisala, kako se je počutila na začetku svoje poti treznosti. "Ta oseba zgodaj zjutraj 1. novembra 2017 je neprepoznavna različica mene same. Toliko sem morala odkriti in raziskati," je zapisala."Prav v tem trenutku sem vedela, da si bom dovolila vzeti nazaj svojo luč, zmagala nad mojo notranjo bitko s samospoštovanjem in se pogumno spopadla s tem svetom," je dejala in zaključila: "Morala sem prenehati s pitjem alkohola, ker sta zaradi tega moj um in srce krožila v isti smeri, in čisto pošteno sem bila izčrpana. Želela sem občutiti bolečino, da bi jo lahko nosila kot značko ponosa. Želela sem živeti kot vodja, ki prekine cikle in zaradi tega napreduje."

Takrat je zvezdnica dejala, da je alkoholizem tema, o kateri se ne govori dovolj pogosto, saj je za mnoge to še vedno tabu. "Pravo delo, ki sem ga morala storiti v svojem življenju je bilo, da sem sprejela svoje napake, bolečino, zlomljenost in samouničevanje," je takrat priznala. "Pijača ni bila problem. Jaz sem bila. Nisem se imela rada. Nisem spoštovala lastne moči. Danes jo. Pomirila sem se s strahovi in sprejela dele svojega življenja, ki so žalostni. Sem resnično iskrena in uživam v udobju svobode. Prosta sem," je tedaj sklenila.