Jessica z iskrenim zapisom možu voščila za rojstni dan

Justin Timberlake in Jessica Biel veljata za enega najbolj srečnih in zaljubljenih hollywoodskih parov, kar dokazujeta tudi s svojimi objavami.

''Od dneva, ko sem nosila neprivlačne rožnate bikini kopalke z volančki in ko sva se fotografirala pod vodo, pa vse do danes, zapolnjuješ moje življenje s srečo in smehom, zato te krivim za svoje smejalne gube (nasmeh). Ampak ne bi jih zamenjala za nič na svetu. Nosim jih s ponosom in se zavedam, da sem najsrečnejši človek, saj imam to čast, da lahko vsak dan poslušam tvoje šale, besede in glas. Vse najboljše moškemu iz mojih modrih morskih sanj. Ljubim te,'' je Jessica Biel na Instagramu voščila možuJustinu Timberlaku in zraven objavila njuno skupno fotografijo, ki je bila posneta pod vodo.