Jessie J je spet samska

Jessie J je v svoji zadnji objavi na priljubljenem družbenem omrežju Instagram zapisala, da je samska. Britanska pevka je s svojimi sledilci in oboževalci delila video, v katerem počne različne stvari, kot na primer uživa ob kozarcu vina, 'twerka' …, objavo pa je pospremila z besedami, da je tako videti samsko življenje v času pandemije. Zraven je še dopisala, da je video posnela za zabavo in da naj ne bodo preveč resni pri komentiranju posnetka.

Pevka je lani gostovala v oddaji This Morning, kjer sta voditelja Ben Shephard inJenni Falconer na vsak način poskušala napeljati pogovor na njeno razmerje z igralcemChanning Tatum. A Jessie se je tej temi spretno izogibala, konec koncev je v oddajo prišla z namenom, da promovira oddajo The Voice Kids.