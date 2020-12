Jessie J na božični večer zaradi težav z ravnotežjem poiskala zdravniško pomoč

''Ko sem se zbudila, sem imela občutek, da sem popolnoma gluha na desno uho, ko sem vstala, pa nisem mogla hoditi naravnost,'' je povedala Jessie. Pozneje so ji povedali, da je krivec stanje, ki se imenuje Menierov sindrom oziroma bolezen: ''Poznam nekaj ljudi, ki se že dlje časa borijo s to boleznijo, nekaj od teh pa se mi jih je oglasilo in mi dalo nasvete, kako ravnati. Zdaj počivam v tišini.'' Bolezen povzroča motnje sluha in ravnotežja, zvonjenje v ušesih in tudi vrtoglavico.

''Na božični večer sem bila v bolnišnici in se spraševala, kaj se dogaja,''je svojo izkušnjo opisala 32-letnica in poudarila, da je vesela, da je pomoč poiskala hitro, ''na srečo sem pomoč dobila hitro, prejela sem zdravila in se danes počutim mnogo bolje.'' Čez praznike je objavila svojo fotografijo in pripisala tudi nekaj o tem, kako diagnoza vpliva na njen sluh.''Gledam serijo The Queen's Gambit z enim prstom v ušesu ... To sem med prvo epizodo storila kar štirikrat, saj ne morem biti osredotočena, medtem ko v ušesu slišim zvok sušilnika za lase.''