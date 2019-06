Jessie J si želi, da pustijo pri miru njeno zvezo s Channingom

Britanska pevka Jessie J, poznana po pesmi Price Tag in drugih, ter zvezdnik filma Magic Mike, igralec Channing Tatum, sta skupaj od lanskega oktobra, ko se je igralec ločil od žene Jenne Dewan. Zvezdniški parček rad objavlja veliko skupnih fotografij in posnetkov družbenih omrežjih, a pevka vztraja, da želi, da se stvari odvijajo v svojem tempu.

"Samo zato, ker je on Channing Tatum, si vsi želijo, da bi zadevo pospešila, saj naju vsi sprašujejo, kdaj bova naredila to in ono, se poročila. Bila sem v več zvezah, ki so bile daljše od te, a fant ni bil slaven, pa je bilo vseeno," je potožila za radijsko postajo Heart FM.

Kot je znano, je Jessie v zadnjih mesecih odkrito spregovorila o svojih bitkah z neplodnostjo, Channing pa je že oče šestletne hčerke Everlyz Dewanovo. "Dobro se imava, in zelo spoštujem njegovo situacijo in njegovo zasebnost," je izjavila pevka, ki se ji očitno nikamor ne mudi.

Jessie je nedavno priznala, da so ji zdravniki pred štirimi leti povedali, da ne bo imela otrok, a ni sprejela te diagnoze. Namesto tega je 31-letnica spremenila svojo prehrano in poskuša pozitivno razmišljati o tem, da bi nekoč v prihodnosti vseeno morda postala mama.