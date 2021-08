Pevka Jessie J zaradi bolečin v grlu ne more peti

Pevki Jessie J so leta 2020 diagnosticirali Menierovo bolezen, potem ko ni slišala na desno uho in je imela pri hoji težave z ravnotežjem. Junija pa je oboževalcem razkrila, da ima poleg tega še težave z glasilkami, ki ovirajo njeno petje in posledično celotno glasbeno kariero.

Tokrat se je na družbenem omrežju znova oglasila z iskrenim zapisom, v katerem je povedala, da so njene glasilke trenutno sicer dobro, a ji bolečino v grlu povzroča nekaj drugega: "Včeraj sem poskušala zapeti pesem, ki jo po navadi zapojem z lahkoto, a mi ni šlo. Težava, ki jo imam, ni povezana z mojim glasom, ampak nanj vpliva. No, zato sem ihtela. Ure. Pustila sem si čutiti zlomljene dele sebe, za katere vem, da jih včasih ignoriram, ko jih ne bi smela. Kot padec na tla v je**** televizijskem slogu. Šest mesecev in še vedno ne mine dan, ko ne bi čutila bolečine v srednjem delu svojega vratu oziroma grla. Nekateri dnevi so veliko boljši kot drugi. Najslabši del je, da ne gre za moje glasilke, ki so zdrave in tam notri ždijo z dvignjenimi rokami: 'Nismo me, J, pomagamo ti.' Gre za nekaj okoli njih. Hrbtenica, ščitnica, alergija. Kdo ve. Testi se nadaljujejo." Ob zapisu je zvezdnica priložila videoposnetek iz časov, ko je lahko še normalno pela, v njem pa poje pesem Purple Rain.