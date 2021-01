Jessie J pogumno prijela za škarje in znova postala kratkolaska

''Domača pričeska izpod mojih rok,'' je zapisala pod eno od fotografij, ki so pokazale, da je zvezdnica za ravnanje s škarjami resnično nadarjena. Sama se je ob tem pošalila z besedami: ''Za novo frizuro izpod mojih rok se lahko naročite kar prek Zooma. Od ponedeljka do petka. Za več informacij mi pošljite zasebno sporočilo.''

32-letnica, ki je v preteklosti zaslovela s skladbo Price Tag , se je odločila, da se bo po mnogih letih vrnila h kratki bob pričeski, lasje pa ji pri tem segajo le do brade. Ob tem se je lotila tudi las na čelu in jih pristrigla v kratek frufru.

Pred tem je objavila posnetek, na katerem se je lotila striženja, ob tem pa dodala še: ''Videti je kot trenutno življenje – neenakomerno. Ampak koliko lažja se počutim. Danes sem potrebovala en pretres, in to je natančno to, kar sem potrebovala. Včasih moraš tako stvar enostavno narediti. Kratek bob je nazaj. In ja, to sem storila sama.''

Med zvezdnicami, ki so se med pandemijo svojih pričesk lotile kar same, so tudi Kelly Ripa, Gwen Stefani in celo Kate Middleton.