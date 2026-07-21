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Tuja scena

Jessie J potrdila razhod z nekdanjim košarkarjem Chananom Colmanom

London, 21. 07. 2026 13.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Jessie J in Chanan Colman

Po petih letih zveze sta se razšla britanska pevka Jessie J in nekdanji košarkar Chanan Colman. V skupni izjavi, ki sta jo objavila na družbenem omrežju, sta razkrila, da sta razmerje prekinila pred časom, še vedno pa bosta skupaj vzgajala njunega triletnega sina Skyja.

"S Chananom sva se pred časom odločila, da bova zaključila zvezo. To je bila žalostna in težka odločitev, a sva se osredotočila spremembo sprejeti v zasebnosti in s pozitivnim odnosom, da sva lahko ustvarila zdravo in srečno okolje, v katerem skupaj vzgajava sina in sebe," je zapisala Jessie J, njeno objavo pa je delil tudi Chanan Colman.

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Kot je še dodala 38-letnica, si je želela novico sporočiti, preden bi v javnost prišle neresnične govorice. "Vedno bova z ljubeznijo, spoštovanjem in skrbnostjo prijateljstva podpirala drug drugega. Še naprej sva Skyjeva mama in oče, zato nas boste videvali skupaj kot družino in v objavah na družbenih omrežjih," je še dodala za grammyja nominirana pevka.

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Nekdanji par se je začel sestajati leta 2021, dve leti pozneje pa sta se razveslila sina. V enem od intervjujev je pohvalila partnerja in njegove starševske veščine. "Kot oče je presegel vsa moja pričakovanja. Zelo sem hvaležna, da je tako prisoten in se prilagaja moji karieri," je povedala in razložila, zakaj se jima ne mudi pred oltar: "Rada bi se poročila, ko bo Sky dovolj star, da bo vedel, kaj se dogaja in bo lahko del slavja, ko si bosta mamica in očka obljubila večno ljubezen. Imava otroka. Zdi se mi, da se bolj kot to ne bi mogla zavezati drug drugemu."

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