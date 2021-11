Jessie J pred koncertom v solzah: Splavila sem

Nato je nadaljevala: "Nato pa sem se v popoldanskem času borila z grozno mislijo, kako se bom sploh prebila čez nastop, ne da bi se zlomila ... po tem, ko sem šla na tretji ultrazvočni pregled, kjer so mi povedali, da več ni utripa." Ob tem je priložila fotografijo testa, ki ga je naredila na začetku nosečnosti in izvedela, da je pozitiven. Dodala je še citat: "Včasih ljubezen ni dovolj, da stvar uspe in to je OK. To ne pomeni, da ti je spodletelo."

Pevka je nato razložila, da bo kljub vsemu nastopila pred oboževalci, kot je to obljubila pred žalostno novico. "To jutro se mi je zdelo, kot da nimam nadzora nad svojimi čustvi. Mogoče mi bo žal, ker sem to objavila. Mogoče ne. Ne vem. Vse, kar vem, je to, da nocoj hočem peti. Ne zato, ker se izogibam procesu žalovanja, ampak ker vem, da mi bo petje pomagalo."