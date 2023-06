Jessie J razkrila sinovo ime

Pevka Jessie J se je pred mesecem s partnerjem, košarkarjem Chananom Safirjem Colmanom, razveselila prvega otroka. 35-letnica je šele sedaj razkrila fantkovo ime z objavo na družbenem omrežju, ob fotografiji s sinom pa je pripisala: "Moški, kot je Sky Safir Cornish Colman."

Jessie J je pred mesecem sporočila veselo novico, da je postala mamica. V objavi na družbenem omrežju je zapisala, da ji je sin spremenil življenje, a je fantkovo ime zadržala zase. 35-letna pevka pa je po mesecu od sinovega rojstva razkrila, kako sta s partnerjem Chananom Safirjem Colmanom poimenovala prvorojenca.

Zvezdnica je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri dojenček nosi top rjave barve, na katerem je napis 'nasmeh', v pripisu pa je sporočila, da je sinu ime Sky Safir Cornish Colman. Med komentarji so se hitro zvrstile čestitke številnih zvezdniških prijateljev, med njimi tudi pevke Pixie Lott, ki je zapisala: "Kako ljubko Jessie!" Jessie je med Instagramovimi zgodbami delila še partnerjevo objavo, ob kateri je pripisala: "Če želite vedeti, zakaj sem se zaljubila v tega moškega, preberite njegov zapis." Chanan je objavil črno-belo fotografijo, na kateri v objemu drži dojenčka, ob fotografijo pa dodal čustven pripis: "To se je zgodilo. Moj mladi kralj bo star en mesec. Čeprav so bila moja pričakovanja velika, si vse in še več. Od tvojega rojstva se zdijo delo, spanje in hrana popolnoma nepomembni."

icon-expand Chanan Safir Colman s sinom. FOTO: Instagram

"Ko se zazreš globoko v mojo dušo, medtem ko se pokakaš v moje roke, se nasmehnem, ko se polulaš name, medtem ko te previjam, se smejim, ko manično sesaš in poljubljaš moj obraz, ramo ali vrat, ker iščeš mamino dojko, se moje srce smeji. In ko zaspiš na meni z rokami, ovitimi okoli mene, se počutim popolnega," je še zapisal in na koncu dodal: "Ben Shelli, že zdaj ljubim življenje s teboj. Tvoja veličina nima meja, do konca življenja pa te bom ščitil, te učil razlikovati prav in narobe, te vodil, ko boš to potreboval, ti pomagal pri domačih nalogah, ti poiskal nekoga, ki te bo naučil črkovati, podpiral te bom pri vzponih, padcih in vmes ter te brezpogojno ljubil."