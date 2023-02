Jessie J razkrila spol otroka: Dobila bom fantka!

Pevka Jessie J, ki je noseča s svojim prvim otrokom, je na Instagramu sporočila, da bo dobila fantka. Novico o spolu otroka je glasbenica delila le nekaj ur, preden se je sprehodila po rdeči preprogi na podelitvi britanskih glasbenih nagrad, na kateri je pokazala že precej velik nosečniški trebuh. 34-letnica, ki je konec leta 2021 nepričakovano splavila in se zato bala svetu sporočiti novico, da je ponovno noseča, se je na rdeči preprogi znova pojavila po 10 letih.

"O ja, dobila bom fanta," je na svojem Instagramu zapisala Jessie J. Pevka je novico sporočila ob objavi posnetka, na katerem prepeva eno od svojih prihajajočih pesmi. "Vse, odkar sem napisala to pesem in kadar jo zapojem, se začne v mojem trebuhu premikati kot nor, zato mislim, da je to prava pesem," je dodala zvezdnica, ki pričakuje svojega prvega otroka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Glasbenica je posnetek objavila le nekaj ur, preden se je sprehodila po rdeči preprogi na podelitvi britanskih glasbenih nagrad v Londonu. Na dogodku je nosila rdeč top in hlače ter pokazala svoj precej velik nosečniški trebuh. Videz je dopolnila s krznenim plaščem, čevlji z visoko peto in rokavicami, lase pa je imela spete v figo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

34-letnica je posnetek z dogodka objavila tudi na svojem Instagramu, zraven pa pripisala, da že 10 let ni hodila po rdeči preprogi in da je to nor občutek. Obenem je še dodala, da so jo oboževalci zagotovo pogrešali in se zahvalila organizatorjem za povabilo na dogodek.