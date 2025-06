Jessie J s solznimi očmi: To je zadnji nastop, preden grem premagati raka

"Res sem hvaležna za to življenje, za vas, za mojo kariero, mojega sina, partnerja, starše, družino, ekipo, moje ljudi ... res smo lahko zelo srečni. Toliko je stvari, za katere lahko živimo," je ob glasnih vzklikih publike še dejala Jessie J, ki je le stežka zadrževala solze. Pred osemdesettisočglavo množico je zapela več svojih uspešnic, kot so Bang bang, Domino, Price tag in Do it like a dude.

Pomenljiva pa je bila tudi njena obleka, s katero se je sprehodila po rdeči preprogi. Izbrala je namreč posebno črno obleko z zlato broško v obliki dlani na njeni desni dojki, kjer ima raka.