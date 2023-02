Jessie J si je po letih veganstva za kosilo zaželela meso

"Večino mojih dni je veganskih, nekaj dni pa res ne. Dajem svojemu telesu tisto, po čemer hrepeni," je ob fotografiji kosila, ki jo je objavila na svojem Instagram Storyju pripisala Jessie J . Pevka, ki se sicer že leta prehranjuje vegansko, si je v času nosečnosti očitno tako močno zaželela meso, da si je za kosilo privoščila zelenjavo, krompir in piščanca.

Poleg priznanja, da kljub veganskemu prepričanju v nosečnosti vseeno je meso, je zvezdnica na družbenih omrežjih delila še nekaj svojih občutkov ob nosečnosti in prihajajočem otroku. "Sedela sem in jokala, ko sem se sestavljala otroški voziček. Glasno sem jokala. Še vedno se mi ne zdi resnično," je zapisala in dodala, da je vesela, prestrašena, navdušena, a da jo je strah, če bo zmogla. "Tako majhen bo, tako zelo ga bom ljubila," je še zapisala.