Jessie J sporočila, da je bila operacija raka dojk uspešna

Jessie J okreva po operaciji zaradi raka dojk. Pevka je na družbenem omrežju sporočila, da je bil poseg odstranitve dojke uspešen, bolezen pa se ni razširila na druge organe. Zvezdnica se je na družbenem omrežju 14 milijonom sledilcev zahvalila za molitve, ljubezen, dobre želje, veselje in vso pozitivno energijo, ki so ji jo namenili.

37-letnica je odprto spregovorila o bolezni in posegu, mnogi oboževalci pa so ji skozi sporočila izrazili podporo. Delila je tudi video, ki ga je posnela večer pred operacijo, na njem pa je slišati, kako ji sin reče, da bo z mamico vse v redu. "In z menoj je res vse v redu," je pripisala in dodala, da so najnovejši izvidi pokazali, da se bolezen ni razširila.