Jessie J v veselem pričakovanju: Srečna sem in strah me je deliti to novico

Jessie J pričakuje otroka. Pevka angleških korenin je veselo vest sporočila na svojem Instagram profilu in s sledilci delila prisrčen videoposnetek s številnimi fotografijami nosečniškega trebuščka. Ob tem je zapisala, da ima ob deljenju novice mešane občutke, kar je razumljivo, saj je pred dobrim letom dni spontano splavila le nekaj ur pred koncertom v losangeleškem The Hotel Cafe.

"Srečna sem in strah me je deliti to novico. Prosim, bodite nežni z menoj. Iskreno povedano, vaša punca le želi jokati v javnosti ter jesti s čokolado oblite kumarice, ne da bi jo pri tem kdo kaj vprašal."

Novica o veselem pričakovanju je navdušila njene oboževalce in stanovske kolege. Kelly Rowland svoje sreče ni skrivala in je zapisala, da kriči od sreče ter Angležinji čestita za veselo novico. Čestitke in lepe želje so izrazile tudi Ellie Goulding, Rita Ora, Leona Lewis in bivša članica glasbene skupine Little Mix, Leigh-Anne Pinnock.