Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Jessie J zaradi nove operacije odpovedala turnejo

London, 29. 08. 2025 12.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Pevka Jessie J je zaradi nadaljnjega zdravljenja raka odpovedala prihajajočo evropsko turnejo, nekaj datumov v sklopu le-te pa je prestavila. 37-letnica, ki je oboževalcem junija razkrila, da je prestala mastektomijo, je sedaj sporočila, da mora prestati še en poseg. Na družbenem omrežju je dejala, da operacija ni preveč težka, a je potrebna.

Jessie J bo morala prestati še drugo operacijo v sklopu zdravljenja raka, je sporočila pevka. Ker je poseg predviden v času, ko je imela načrtovano evropsko turnejo, je datume te prestavila, celotni del ameriške turneje pa je odpovedala. Zvezdnica je ob novici oboževalcem sporočila, da poseg ni težek, ga je pa treba opraviti do konca leta.

Pevka Jessie J mora prestati še en operativni poseg.
Pevka Jessie J mora prestati še en operativni poseg. FOTO: Profimedia

"Se opravičujem, ampak počutim se frustrirano in žalostno. Moram biti v redu, ozdraveti in to je prava odločitev, ki sem jo sprejela," je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, povedala pevka, ki svojih 14 milijonov sledilcev sproti obvešča o novicah glede zdravstvenega stanja.

Preberi še Jessie J sporočila, da je bila operacija raka dojk uspešna

Zvezdnica je že pred več kot mesecem razkrila, da so ji odstranili dojko, po opravljenih testih pa so izvidi pokazali, da se bolezen ni razširila naprej. Kot je takrat še dodala, bo prestala še rekonstrukcijo dojke, potrebno pa bo veliko časa, da se dokončno pozdravi. 37-letnica v zadnji objavi ni pojasnila, za kakšno operacijo gre, da jo mora prestati v tako kratkem času, a je oboževalcem obljubila, da se bo že kmalu vrnila na odre.

jessie j operacija turneja pevka
Naslednji članek

Ronaldo z ženo užival na poletnih počitnicah v Španiji

SORODNI ČLANKI

Pevka Jessie J po dveh mesecih znova hospitalizirana: Na srečo ni krvni strdek

Ganljiva objava Jessie J iz bolnišnice: Vedno pokažem lepe in težke trenutke

Jessie J s solznimi očmi: To je zadnji nastop, preden grem premagati raka

Pevka Jessie J razkrila diagnozo raka dojk

Jessie J razkrila sinovo ime

Jessie J povila sina: Srce se mi je dvakrat povečalo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189