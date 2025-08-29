Jessie J zaradi nove operacije odpovedala turnejo

Jessie J bo morala prestati še drugo operacijo v sklopu zdravljenja raka, je sporočila pevka. Ker je poseg predviden v času, ko je imela načrtovano evropsko turnejo, je datume te prestavila, celotni del ameriške turneje pa je odpovedala. Zvezdnica je ob novici oboževalcem sporočila, da poseg ni težek, ga je pa treba opraviti do konca leta.
"Se opravičujem, ampak počutim se frustrirano in žalostno. Moram biti v redu, ozdraveti in to je prava odločitev, ki sem jo sprejela," je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, povedala pevka, ki svojih 14 milijonov sledilcev sproti obvešča o novicah glede zdravstvenega stanja.
Zvezdnica je že pred več kot mesecem razkrila, da so ji odstranili dojko, po opravljenih testih pa so izvidi pokazali, da se bolezen ni razširila naprej. Kot je takrat še dodala, bo prestala še rekonstrukcijo dojke, potrebno pa bo veliko časa, da se dokončno pozdravi. 37-letnica v zadnji objavi ni pojasnila, za kakšno operacijo gre, da jo mora prestati v tako kratkem času, a je oboževalcem obljubila, da se bo že kmalu vrnila na odre.
