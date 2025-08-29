Jessie J zaradi nove operacije odpovedala turnejo

Pevka Jessie J je zaradi nadaljnjega zdravljenja raka odpovedala prihajajočo evropsko turnejo, nekaj datumov v sklopu le-te pa je prestavila. 37-letnica, ki je oboževalcem junija razkrila, da je prestala mastektomijo, je sedaj sporočila, da mora prestati še en poseg. Na družbenem omrežju je dejala, da operacija ni preveč težka, a je potrebna.

Pevka Jessie J mora prestati še en operativni poseg. FOTO: Profimedia icon-expand

"Se opravičujem, ampak počutim se frustrirano in žalostno. Moram biti v redu, ozdraveti in to je prava odločitev, ki sem jo sprejela," je v videu, ki ga je delila na družbenem omrežju, povedala pevka, ki svojih 14 milijonov sledilcev sproti obvešča o novicah glede zdravstvenega stanja.