Jewel prekinila molk o romanci s Kevinom Costnerjem: Je čudovita oseba

Govorice, da sta se romantično zapletla, so se pojavile decembra, ko so ju skupaj fotografirali na Britanskih Deviških otokih, zvezdnik pa jo je objemal okoli pasu, medtem ko je ona nagovorila publiko po mikrofonu. Pevka je namreč vodila dobrodelno prireditev, kjer so zbirali sredstva za otroke, igralec pa se je je udeležil kot gost. Zvezdnika naj bi se družila tudi po prireditvi in v času bivanja na otoku Necker.

"Vsekakor se je med njima nekaj dogajalo. Spogledovala sta se, ko sta bila skupaj, pa sta kar žarela. Želela sta biti diskretna, a vsak, ki ju je videl skupaj, je lahko domneval, da se med njima nekaj plete," je takrat za TMZ povedal vir. Pevka in igralec naj bi na otok prispela skupaj, prav tako sta skupaj tudi odpotovala.