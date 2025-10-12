Svetli način
Jezna hči Robina Williamsa: Nehajte mi pošiljati AI-posnetke mojega očeta

Los Angeles, 12. 10. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 59 minutami

Avtor
E.K.
Zelda Williams je javnost pozvala, naj ji preneha pošiljati videoposnetke njenega pokojnega očeta, igralca Robina Williamsa, ustvarjene z umetno inteligenco. Poudarila je, da gre za neprimerno izgubo časa in energije ter da to ni nekaj, kar bi si njen oče želel.

Zelda Williams prosi javnost, naj ji 11 let po smrti očeta Robina Williamsa nehajo pošiljati videoposnetke pokojnega igralca, ki jih je ustvarila umetna inteligenca. 36-letna filmska ustvarjalka je v ostrem sporočilu oboževalcem zabičala, naj s tem nemudoma prenehajo, in dodala: "Če me poskušate zafrkavati, se bom ozrla stran in šla naprej. Ampak prosim, če imate kaj spodobnosti, preprosto nehajte to početi njemu, meni, vsem."

Zelda Williams
Zelda Williams FOTO: Profimedia

Nadaljevala je, da je to izguba časa in energije, in dodala: "In verjemite mi, to ni tisto, kar bi si on želel." Zelda je nato obsodila naraščajoči trend na družbenih omrežjih, kjer ljudje uporabljajo generatorje umetne inteligence za ustvarjanje videoposnetkov pokojnih zvezdnikov, vključno z njenim očetom.

Videoposnetke je opisala kot "ogabne, preveč predelane hot doge", ki jih uporabnikom družbenih omrežij porivajo v grla, "v upanju, da boste prejeli všečke. Fuj."

Robin, ki je posodil glas priljubljenim animiranim likom v Aladdinu, Robotih in Veselih nogicah, je umrl avgusta 2014 v starosti 63 let. Za seboj je pustil še sinova Zacharyja Williamsa in Codyja Alana Williamsa ter vdovo Susan Schneider.

