Jezno komentirala fotografijo razgaljene igralke, misleč, da je njena hči

23-letna manekenka Ireland Baldwin, hčerka slavnih igralcev Aleca Baldwina in Kim Basinger, je svoj uradni profil na Instagramu že večkrat uporabila za objavo provokativnih fotografij, na katerih je pokazala (pre)več gole kože. Nad njenim početjem je njen oče že večkrat javno izrazil svoje neodobravanje in ji pod objave napisal komentarje, v katerih je izrazil svoje ogorčenje. Doslej nobeno izmed številnih opozoril ni zaleglo – Ireland, ki je s svojimi, več kot 500.000 sledilci do sedaj delila preko 1600 fotografij, je pred kratkim objavila fotografijo razgaljene pokojne avstrijsko-nemše igralke Romy Schneider, ki so jo številni zamenjali zanjo.