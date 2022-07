Jhene Aiko in Big Sean pričakujeta prvega otroka

Glasbena ustvarjalca Jhene Aiko in Big Sean bosta kmalu zibala. Dolgotrajna sodelavca sta potrdila novico, da bosta postala starša. ''Par je presrečen in se močno veseli naslednjega poglavja,'' je povedal pevkin predstavnik. Zvezdnika so ujeli med sprehodom po Beverly Hillsu, trebušček pevke pa je že dobro opazen, Jhene si je namreč nadela prijeto obleko.

34-letnica bo mama postala drugič, v zvezi z R&B pevcem O'Ryanom se ji je rodila sedaj 13-letna deklica Namiko Love. Njen oče je mlajši brat pevca Omariona, s katerim je glasbenica prej že sodelovala. Njen sedanji izbranec, ki je bil v preteklosti v zvezi z Ariano Grande, se bo v vlogi očeta preizkusil prvič.

Pevca sta se pričela dobivati leta 2019, vendar sta tri leta kasneje sporočila, da se razhajata. Potem sta znova našla srečo in se odločila naslednji korak: povečanje družine.

Pevka in raper sta bila tudi v času, ko nista bila v zvezi, v dobrih odnosih. V tistem času sta uspešno glasbeno sodelovala, Jhene pa se je njune situacije dotaknila tudi v svojih pesmih: ''Do njega čutim veliko ljubezni. Moj naslednji album je poln različnih stilov, v njem se dotaknem mnogo tem in mojih razmerij, preteklih, sedanjih in prihodnjih.'' V težkem obdobju, ko se je njuna ljubezen ohladila, si je pevka z novo telesno poslikavo prekrila tetovažo, ki je bila posvečena Seanu. Sliko galaksije si je omislila na mestu, kjer je bila prej podoba njegovega obraza.