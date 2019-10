Ji bo pritisk tožilcev prišel do živega?

Igralko Lori Loughlin in njenega moža Mossima Giannullija 20. novembra čaka ponovno sojenje glede vpletenosti v goljufivo zaroto, s katero so bogati starši svojim otrokom omogočili vpise na elitne ameriške univerze.

Tožilstvo tako še vedno računa na priznanje vseh vpletenih in so zato tudi 'na Loriin in Mossimov račun' dodali nove obtožnice in morebitno višjo kazen – zdaj jima grozi do 45 let zapora. Tuji mediji pa poročajo, da domnevno vpletenih niso obtožili še več kaznivih dejanj, ampak le zvišali kazen, saj naj bi jih s tem želeli prisiliti, da dejanja priznajo, je za CNN dejal pravni analitik Elie Honig.

Loughlinova tako preživlja težke čase, o čemer je za CNN spregovoril eden od njenih prijateljev. "Čisto je na tleh, obupana je," je dejal vir blizu zakoncev. "Ve, da jo lahko pošljejo na hladno za zelo dolgo časa in ta misel ji ne da miru," je povedal. Vprašali pa so ga tudi, če je škandal vplival na Loriin zakon z Giannullijem in dejal je, da je njun odnos več kot napet. "Želela je le najboljše za svoji hčerki in želi, da bi ljudje to videli," je pojasnil in dodal: "Zaveda pa se, da bi lahko reagirala drugače, ko je vse skupaj prišlo na dan." Na koncu pa je vir še povedal, da sta si Lorijini hčerki zdaj bližje kot kadarkoli.