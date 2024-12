Jill Biden je na Siciliji obiskala rojstno vas svojih prednikov

Jill Biden se je v nagovoru prebivalcem vasice Gesso blizu Messine zahvalila za prijazen sprejem. "Če bi nas lahko videla moja pradedek in prababica, bi bila srečna, a ne zato, ker sem prva dama ZDA, temveč zato, ker so njuni pravnuki ostali povezani s svojimi koreninami," je dejala. V ameriškem letalskem oporišču v bližnji Sigonelli pa je pred tem svoj prihod v Italijo komentirala z besedami, da "je najboljše pustila za konec" , funkcijo prve dame ZDA pa označila za največjo čast svojega življenja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa .

V govoru na trgu v vasici pa je še dejala, da ji je kot prvi dami uspelo združiti celotno italijansko-ameriško skupnost in da je v Beli hiši goste postregla tudi z lokalno gastronomsko posebnostjo, svinjskimi kotleti po mesinsko. Poudarila je, da so vrednote zvestobe in trdega dela ter duh velikodušnosti, ki so jih v Ameriko prinesli njeni predniki, še vedno živi. "Danes tu čutim toplino doma," je dejala. Pred odhodom je vasi darovala drevo navadne bodike.

Priimek prednikov njenega očeta na Siciliji je bil po navedbah Wikipedije Giacoppo, ki pa so ga kmalu po prihodu v ZDA spremenili v Jacobs, kar je bil tudi dekliški priimek Jill Biden.