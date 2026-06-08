Jill Biden: Melania se je izogibala vprašanjem o Barronu, govorila je le o vremenu

Jill Biden je leto in pol po Trumpovi zadnji inavguraciji v svoji knjigi spominov podrobno opisala mučno skupno vožnjo z novo ameriško prvo damo Melanio Trump, s katero sta znova zamenjali vlogi. Kot je zapisala, sta s Slovenko v minulih letih skupaj preživeli le malo časa, kot je običajno, pa sta si delili avtomobil na dan inavguracije, kjer je Melania njuno komunikacijo omejila le na splošne teme, kot je vreme, bolj osebnih vprašanj pa se je izogibala.

Jill Biden in Melania Trump FOTO: Profimedia

Ker sta bili v avtomobilu na poti od Bele hiše do Kapitola, kjer je potekala slovesnost ob predsednikovi zaprisegi, se pogovoru nista mogli izogniti. Čeprav se prvi dami nista srečali prvič, pa je Jill vzdušje opisala kot 'ledeno'. "Predsedniški avtomobil je bil najverjetneje prav tako leden kot vreme, le da sta skupaj preživela veliko več časa. Za naju z Melanio je bilo to najverjetneje prvo takšno srečanje, ko sva morali zares komunicirati," je zapisala soproga nekdanjega ameriškega predsednika Joeja Bidna.

Morda se jima je prav zato moral v avtomobilu pridružiti še John Bessler, mož senatorke Amy Klobuchar, Jill pa se je v knjigi pošalila, da je odvetnik in profesor na Univerzi v Baltimoru najverjetneje potegnil najkrajšo slamico in mu je pripadla ta čast. Kot se je spominjala, je svojo nalogo skušal opraviti tako, da je iskal teme za pogovor, ki bi vsem ustrezale, in s tem omilil neprijetno vzdušje. Prav Bessler je Melanio prvi povprašal o sinu, na vprašanje, kam se je vpisal na fakulteto, pa je ta na kratko odgovorila le s kratico newyorške univerze: "Na NYU." Pozneje je sopotnikoma sicer na kratko razkrila, da ga spremljajo agenti tajne službe in da še nima veliko prijateljev. "Ves čas je skušala zamenjati temo pogovora in omenjala vreme," se je spominjala Jill.

Zakonca Biden in Trump na inavguraciji leta 2025. FOTO: Profimedia

Kljub temu da se je izogibala osebnim temam, pa je vendarle odgovorila na vprašanje, kako se počuti njen oče, ki je nedolgo pred tem ovdovel, Melania pa je tako ostala brez mame. "Odgovorila je, da je v redu in se je pridružil družini na inavguraciji, nato pa dodala, da je vendarle minilo šele leto," je zapisala Jill.

Kljub omejeni komunikaciji in neprijetnemu vzdušju med njima pa je soproga predsednika Bidna dodala, da je razumela Melaniino zadržanost. "Krivila je Joeja osebno za obsežno hišno preiskavo, ki jo je FBI izvedel na njenem domu na Floridi, ko so premetali tudi njene stvari. Ob tem čutim sočutje do nje, ker je bila podvržena temu. Zavedam se, da je stresno, ko agenti brskajo med tvojim spodnjim perilom," je zapisala in omenila hišno preiskavo iz leta 2023. Melania je bila deležna veliko pozornosti tudi zato, ker se je izognila tradiciji in svoje predhodnice ni povabila na pogovor ob predaji poslov leta 2020, ko je njen mož izgubil volitve proti demokratskemu protikandidatu Bidnu. Čeprav je Jill tradicijo, ko sta znova obrnili vlogi, spoštovala, pa je Slovenka njeno povabilo na pogovor zavrnila.