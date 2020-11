Jill Biden želi kljub selitvi v Belo hišo obdržati plačano zaposlitev

S prihodom novega predsednika ZDA Joeja Bidna v Belo hišo prihaja tudi nova prva dama Jill Biden, ki bo nasledila soprogo Donalda Trumpa, Melanio Trump. 69-letna Jill se je pred tem že preizkusila v vlogi druge dame in tudi zdaj ima željo ohraniti svoje delo kot učiteljica.

Prva dama Jill Biden, rojena Jill Jacobs, se precej razlikuje od nekdanje prve dame Melanie Trump. Če smo Slovenko le redko slišali govoriti na različnih javnih prireditvah, je Jill kot učiteljica pripravljena spregovoriti o svojih načelih pred veliko množico ljudi. Že v vlogi druge dame, v času dveh mandatov nekdanjega predsednika Baracka Obame, je dobro izrazila svoja prizadevanja, hkrati pa je ohranila svoje prvotno delo in nadaljevala s poučevanjem angleščine na lokalni univerzi v Severni Virginiji. To namerava ponoviti tudi v času, ko bo v Beli hiši živela kot prva dama. Pa ji bo uspelo? "Rada bi. Če pridemo v Belo hišo, bom še naprej poučevala," je povedala avgusta v intervjuju za CBS Sunady Morning. "Želim, da ljudje cenijo učitelje in prepoznajo njihovo vrednost ter spoštujejo ta poklic."Poslanstvo profesorice angleščine in pedagogike je torej izobraževanje.

icon-expand Jill Biden kot nova prva dama. FOTO: Profimedia

Kljub temu pa je letos v času, ko je vodila kampanjo svojega moža, nekajkrat izostala od pouka. "Vedno je podpiral mojo kariero in zdaj je ključen čas, da ga podprem, ker si vsi želimo sprememb,"je ob tem dejala za tuje medije. Med podporo jo je redno spremljala tudi ena od njenih vnukinj Finnegan Biden, ki je zavzeta in zagnana zagovornica vrednot demokratov.

icon-expand Finnegan Biden in Jill Biden med kampanjo. FOTO: Profimedia

"V 21. stoletju bo predstavila novo vlogo prve dame," pravi zgodovinarka Katherine Jellison, profesorica na univerzi v Ohiu, poudarila je, da nobena od prejšnjih prvih dam ni dobila dovoljenja, da bi tako kot večina sodobnih Američank opravljala plačljivo službo. "Američani so si v preteklosti želeli, da so njihove prve dame v Beli hiši in ob strani predsedniku, kadarkoli je to mogoče," pravi Jellisonova. "Morda je napočil čas, ko bodo Američani bolj odprti za idejo, da je lahko predsednikova žena hkrati prva dama in delovna profesionalka." Na to upa tudi prva dama, ki je julija leta 2019 za revijo Vogue povedala: "Prednost prve dame je, da se lahko opredeliš, za karkoli želiš. In to sem uresničila že v vlogi druge dame – to vlogo sem opredelila tako, kot sem si sama želela. Še vedno bi delala na podobnih vprašanjih. Šolanje bi bilo najpomembnejše prav tako družine vojakov. Potovala bi po vsej državi in skušala pridobiti brezplačno šolanje v skupnosti."Da bo Joe predsednik vseh ameriških družin, pa je zapisala v tvitu po razglašenih rezultatih volitev.

Nekoliko drugačno mnenje pa ima strokovnjakinja Betty Boyd Caroli, avtorica več knjig, povezanih z Belo hišo: "Že Eleanor Roosevelt je mislila, da bo lahko opravljala obe službi, vendar je kmalu ugotovila, da to ni mogoče. Odgovornost prve dame je od takrat še bolj narasla." Od profesorice do prve dame 69-letna Jill se je rodila v Hammontonu v zvezni državi New Jersey in odraščala v Pensilvaniji. Leta se je poročila z Billom Stevensonom, a sta se kasneje leta 1975 odločila za ločeno življenje. Po tem, ko sta v prometni nesreči leta 1972 tragično umrli Bidnova prva žena Neila in njuna enoletna hči Naomi, je zdaj novi predsednik ZDA na univerzi Delaware spoznal Jill. Poročila sta se leta 1977 in leta 1981 dobila hčerko Ashley, ki je trenutno poročena s plastičnim kirurgom. Jill je soprogu pomagala pri vzgoji dveh sinov Beaujain Hunterja, ki ju je imel s pokojno ženo. Beau je kasneje leta 2015 pri 46 letih umrl zaradi možganskega raka. Zakonca imata tudi pet vnukov, ki so bili prisotni med kampanjo.

icon-expand Jill Biden FOTO: Profimedia

Kot najstarejša od petih sester v družini je leta 1969 končala srednjo šolo, diplomirala je leta 1975 in delala kot učiteljica angleščine na lokalnih javnih šolah. Nadaljevala je z magistrskim študijem na univerzi West Chester in študijem angleščine na univerzi Villanova. Na univerzi Delaware je doktorirala pri 55 letih leta 2007. 15 let je poučevala na tehnični fakulteti v Delawaru, od leta 2009 pa je profesorica angleščine na fakulteti v Severni Virginiji. V prostem času je poučevala duševno prizadete otroke. Kot druga dama med letoma 2009 in 2017 je ohranila plačljivo nepolitično službo kot profesorica.

icon-expand Jill in Joe Biden. FOTO: Profimedia

Kot druga dama je tesno sodelovala s takratno prvo damo Michelle Obama, s katero sta ustanovili organizacijo za pomoč vojaškim družinam z izobraževalnimi, zdravstvenimi in delovnimi sredstvi, hkrati pa se je pogosto udeleževala skupnih nastopov za promocijo njihove pobude. Prav tako je sodelovala pri programu za ozaveščanje o rakavih obolenjih. To pa ni bila le posledica Beaujeve smrti pri 46 letih, tudi od obeh svojih staršev se je poslovila zaradi raka."Rak je surova bolezen, razbije nam srce in nam ukrade veselje," je zapisala v kolumni za The Gazetteleta 2019. "Toda Joe in jaz sva se naučila, da tudi če imamo medicinske izobrazbe, pred rakom nismo nemočni." Kaj pričakujejo Američani od nove prve dame? Nova prva dama ima nekaj izkušenj, Američani zato pričakujejo, da bo prevzela vlogo osebe, ki bo na neki način odsev njihovega življenja in vrednot. Po besedah strokovnjakinje Betty Boyd Caroli bi se morala odzvati na interese in skrbi Američank, ki opravljajo vlogo matere in žene ter uslužbenke. "Pričakujemo, da bo hitro imenovala veliko, kompetentno osebje, ki bo razvijalo njene projekte in delalo vse, kar bo po njenem mnenju pomembno za zapuščino njenega moža."