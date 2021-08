Komik in igralec Jim Belushi se po 23 letih zakona ločuje. Kot poroča USA Today, ki je dobil vpogled v ločitvene papirje, naj bi igralec prošnjo vložil pred nekaj tedni, a to ni prvič. To je par storil že leta 2018, a se kasneje odločil, da bo svoji ljubezni dal še eno priložnost. Lani je igralec v intervjuju za The Hollywood Reporter povedal, kaj so glavne težave njunega zakona. Namreč Jennifer naj bi večino svojega časa preživela v Los Angelesu, kjer ima svoj otroški butik, on pa je v Oregonu, kjer se ukvarja s pridelavo konoplje. Ko so ga lani vprašali, kakšen je njun odnos, je rekel, da tega ne more komentirati v podrobnosti, a da sta še vedno skupaj.

Igralec je sicer lani javno naznanil, da zapušča Hollywood. Za to se je odločil, ko mu je umrl brat John Belushi, da bi se lažje spopadel z izgubo. "Vse sem že videl. V Hollywoodu sem vzgojil otroke. Bil sem na podelitvah različnih nagrad. V Toskani sem bil že vsaj 1600-krat. Zelo sem hvaležen za življenje, ki sem ga imel. Zdaj pa sem pripravljen na novo obdobje."

Par se je poročil maja 1998 in ima dva otroka: 22-letno Jamison Besso in 19-letnega Jareda Jamesa. Za Belushija je to tretja ločitev, v 90. letih je bil osem let v zakonu s Sandy Davenport, s katero ima 40-letnega sina Roberta Belushija. Dve leti pa je bil poročen z Marjorie Bransfield.