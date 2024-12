Jim Carrey ni več prepričan glede svoje upokojitve

"V resnici ne gre za denar. Šalim se o denarju ... Ampak nikoli ne veš," je dodal in se skliceval na svoj intervju za Associated Press, kjer se je pošalil, da je sprejel vlogo za film Ježek Sonic 3 samo zato, ker potrebuje denar. Za Comicbooks.com pa je v šali dejal, da je zakockal vse svoje milijone. Čeprav ni jasno, koliko je bil plačan za svoj zadnji film, je Carrey nekoč prejemal približno 20 milijonov evrov na projekt.

62-letnik trenutno pripravlja film Evergreen Pines and the Fading Summer, ki je že v postprodukciji. Ko pa bo to končano, bi bil Carrey po vsej verjetnosti pripravljen posneti novega Grincha zaradi napredka v računalniško ustvarjeni grafiki. "Stvar je v tem, da sem moral takrat snemati s tono ličil in komaj sem dihal in to je bil izjemno mučen proces," je pojasnil. Pomagalo mu je dejstvo, ker je vedel, da to dela za otroke. "To je za otroke, to je za otroke, to je za otroke."

Igralec je v preteklosti razkril, da misli precej resno glede igralske upokojitve, pri čemer je za Access Hollywood povedal, da je naredil dovolj in da se želi posvetiti drugim ustvarjalnim prizadevanjem.