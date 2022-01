Jim Carrey objavil smešen video: Star sem 60 in seksi

Za potrebe smešnega skeča se je predstavljal kot star človek brez zob. Z glasom starejšega moškega se je nato postavil pred kamero in se pošalil: "Imam 60 let in sem seksi! Nocoj jem kremno koruzno juho in breskov kompot." Med snemanjem kratkega posnetka v sivi majici je navdušil s smešno mimiko obraza.

Hollywoodski igralec Jim Carrey , ki je znan po svojih smešnih vlogah v filmih, kot sta Ti, ti lažnivec in Butec in butec, je v ponedeljek, 17. januarja, praznoval 60. rojstni dan. Ta okrogli jubilej je obeležil tudi na družbenem omrežju Twitter, kjer je objavil zabaven videoposnetek. Z njim je pokazal, da z leti ni izgubil smisla za humor.

Pod njegovo objavo so se zvrstile številne čestitke oboževalcev in znanih osebnosti. Med drugimi mu je voščil tudi komik Joe Gatto, ki je pred kratkim zapustil serijo The Impractical Jokers. Ta je zapisal: "Vse najboljše, Jim. Hvala za desetletja smeha in navdiha."

Ameriški YouTuber Kian Lawley je zapisal: "Vse najboljše za rojstni dan, oče, že dolgo je tega, odkar sva se pogovarjala. Upam, da si dobro in uživaj v koruzi."

Ameriški igralec s kanadskimi koreninami Jim, čigar pravo ime je James Eugene Carrey, je že desetletja zvezda na velikih platnih, v njegovem bogatem življenjepisu pa so se zvrstile tudi vloge v filmih, kot so Maska, Kako je Grinch ukradel božič in Zgaga.

Film Ace Ventura: Nori detektiv mu je pomagal, da se je uveljavil kot svetovna zvezda, saj je igral vlogo ekscentričnega detektiva za živali, ki si prizadeva poiskati ukradenega delfina, maskoto ekipe Miami Dolphins. Zaigral je tudi v nadaljevanju te filmske uspešnice z naslovom Ace Ventura: When Nature Calls.

Jim je bil med leti 1987 in 1995 poročen z Melisso Womer, nato je bil eno leto v zakonu s soigralko iz uspešnice Butec in butec Lauren Holly, z Jenny McCarthy pa je v zakonu zdržal pet let, razšla sta se 2010. Pri 47 letih je postal dedek. Njegova hči, takrat 22-letna Jane Carrey, se je razveselila fantka.

Hollywoodski igralec Jim Carrey je bil pred leti eno leto v zvezi tudi z igralko Renée Zellweger, s katero sta zaigrala skupaj v filmu Jaz, Irene & jaz. V svoji biografiji Memoirs and Misinformation je Jim leta 2020 odkritosrčno spregovoril o zvezi z Renée, za katero je dejal, da je ljubezen njegovega življenja.