Jim Carrey: Renée Zellweger je bila ljubezen mojega življenja

Jim Carrey in Renée Zellweger leta 2000 v filmu Me, Myself & Irene.

Jim in danes 51-letna Renée sta se spoznala na snemanju filma Jaz, Irene & jaz(Me, Myself & Irene) in začela zvezo, po enem leto razmerja se je ljubezen ohladila in leta 2000 sta se tudi razšla. V svoji biografiji Memoirs and Misinformation je Jim odkritosrčno spregovoril o zvezi z Renée, za katero je dejal, da je ljubezen njegovega življenja.

"Res je in zame je bila posebna, zelo posebna. Mislim, da je lepa," je povedal Jim, ki je med intervjujem spregovoril tudi o svojem odnosu s pevko, danes 74-letno Lindo Ronstadt, s katero je bil nekaj let, preden se je uveljavil kot hollywoodski zvezdnik. Pravi, da je bilo njuno razmerje lepo, čeprav je bilo med njima kar 11 let razlike.

"Cenim ljudi, ki so šli skozi moje življenje, za vse dobro, kar so mi dali, in zato ima (Ronstadt) v knjigi posebno mesto ... Na prvi pogled si lahko kdo misli, da me je imela za spolno igračko, ampak moram priznati, da je z mano ravnala z neverjetnim spoštovanjem."

Jim in Renée sta se spoznala, ko sta leta 1999 sodelovala pri filmu Me, Myself & Irene. Film pripoveduje zgodbo o človeku, ki po psihotičnem zlomu razvije razcepljeno osebnost.

Samo leto po tem, ko sta zvezo naznanila javno, sta se razšla leta 2000, Renée pa se je leta 2005 poročila z glasbenikom Kennyjem Chesneyjem, vendar sta se po komaj štiri mesecih ločila. V razmerju je bila tudi z igralcem Bradleyjem Cooperjem in glasbenikom Doyleom Bramhallom II, s katerim sta se razšla lani.

Medtem je bil Jim med letoma 1987 in 1995 poročen zMelisso Womer, nato je bil eno leto v zakonu zLauren Holly, z Jenny McCarthy pa je v zakonu zdržal pet let, razšla pa sta se 2010.