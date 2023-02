Jim Carrey se po 30 letih poslavlja od svojega prestižnega doma

"Tri desetletja je bil moj dom zame zatočišče, a zdaj tam ne preživim več toliko časa in želim si, da bi še kdo drug užival v tem domu," je ob novici, da prodaja svojo prestižno posestvo in nepremičnino v Los Angelesu, povedal Jim Carrey . "Vsak večer so mi sove pele uspavanke in vsako jutro sem srkal svojo skodelico kave s sokoli in kolibriji," je povedal.

Igralec je omenjeno posestvo kupil leta 1994, v hiši s petimi spalnicami in devetimi kopalnicami pa je živel skoraj 30 let. "To je bil zame kraj očaranja in navdiha in tu sem preživel 30 zelo ustvarjalnih in uspešnih let," je za The Post povedal zvezdnik, ki je še dodal, da je pripravljen na spremembe.