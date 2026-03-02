Naslovnica
Tuja scena

Jim Carrey šokiral oboževalce: je to sploh on?

Pariz, 02. 03. 2026 12.55 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
E.K.
Jim Carrey

Upokojeni igralec Jim Carrey je s svojim zadnjim javnim nastopom dvignil veliko prahu. Oboževalci na družbenih omrežjih so šokirani nad njegovim videzom, nekateri ga ne prepoznajo več. Javnost ugiba o razlogih za tako drastično spremembo, mnogi namigujejo, da na podelitvi nagrad cezar sploh ni bil on, temveč da gre za njegovega dvojnika.

Jim Carrey se je minuli konec tedna po dolgem času ponovno pojavil v javnosti in s svojim videzom šokiral oboževalce. Zvezdnik, ki je leta 2022 napovedal upokojitev, je na 51. podelitvi nagrad cezar v Parizu prejel nagrado za življenjsko delo. "Hvala moji čudoviti družini, moji hčerki Jane in mojemu vnuku Jacksonu. Rad vaju imam zdaj in za vedno. Hvala moji veličastni spremljevalki Min Ah," je dejal v francoščini med prejemom nagrade, potem ko so mu hči, vnuk in partnerica v polni dvorani namenili stoječe ovacije. Nato se je zahvalil svojemu očetu Percyju Josephu Carreyju, ki ga je označil za najzabavnejšo osebo, kar jih je v življenju spoznal.

Jim Carrey
Jim Carrey
FOTO: Profimedia

Za to priložnost je igralec nosil opazno daljše lase, ohranil pa je svojo značilno prečo na sredini. Videz je dopolnil s črnim smokingom, zapeto črno srajco in ujemajočim se metuljčkom, pri čemer se je odločil za eleganten in neopazen videz.

Pod videoposnetki in fotografijami na družbenih omrežjih se je nabralo na tisoče komentarjev, v katerih mnogi namigujejo, da je namesto zvezdnika na odru stal njegov dvojnik ali pa da je prestal številne lepotne operacije. "To nikakor ni pravi Jim," je posnetek komentiral eden od uporabnikov. "To ni on. Jim Carrey je vedno imel rjave oči, izrazite rjave oči. To je najslabša imitacija doslej," je zapisal drug. "Verjetno je imel veliko popravkov na obrazu. Videti je zelo drugače," je zapisal naslednji, četrti pa je dodal: "Nisem teoretik zarote, ampak to ni Jim Carrey."

Jim Carrey s hčerko, vnukom in partnerko.
Jim Carrey s hčerko, vnukom in partnerko.
FOTO: Profimedia

64-letnik je po poročanju časopisa Sun Showbiz med življenjem na Havajih postal samotar, ki uporablja lažno ime in živi odmaknjeno od radovednih oči javnosti. Celo tako zatopljen v svoj svet, da naj bi večkrat pozabil, kateri dan v tednu je.

Carrey se je s Hollywooda umaknil po tem, ko je septembra 2015 umrla njegova nekdanja partnerica, irska vizažistka Cathriona White, zaradi prevelikega odmerka drog. Življenje si je vzela štiri dni po njunem drugem razhodu, v poslovilnem pismu pa je zapisala, da jo je njegova odločitev, da končata razmerje, strla.

Nekoč eden najbolj oboževanih igralcev, ki je s svojim edinstvenim slogom navdušil v številnih komedijah, naj bi kljub upokojitvi še vedno dobil štiri ponudbe za filmsko vlogo na leto, vendar je do zdaj vse zavrnil.

Ameriški raper dobil 13. otroka

Rdeča preproga: Kdo je navdušil in kdo ponesrečeno izbral?

KOMENTARJI6

Amor Fati
02. 03. 2026 14.24
Zamenjali so ga.
Odgovori
0 0
prost1
02. 03. 2026 13.54
Škoda, ker se je tako odločil. Obožujem negove filme.
Odgovori
-2
0 2
medŠihtom
02. 03. 2026 14.16
prerasel je holivudsko zdolgočasenost ter intrige ki so posledica preveč časa in premalo obveznosti. glede na to kakšne filme producijrajo zadnjih 5 let, je bolje imet nekaj osebnega ponosa in rečt hvala, sem preskrbljen, ne rabim vas.
Odgovori
0 0
Arrya
02. 03. 2026 14.30
Je po mojem naredil kar vredu potezo. Je parkrat izpostavil tezave Hollywooda in je bil že persona non grata.
Odgovori
0 0
LevoDesniPles
02. 03. 2026 13.51
lol ja tukajšni medijaši in njihovi prvržnci se ne starajo ker živijo brez skrbi na tuj račun XD
Odgovori
+1
1 0
Blue Dream
02. 03. 2026 13.45
šokiran sn
Odgovori
+2
2 0
