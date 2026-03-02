Jim Carrey šokiral oboževalce: je to sploh on?

Jim Carrey se je minuli konec tedna po dolgem času ponovno pojavil v javnosti in s svojim videzom šokiral oboževalce. Zvezdnik, ki je leta 2022 napovedal upokojitev, je na 51. podelitvi nagrad cezar v Parizu prejel nagrado za življenjsko delo. "Hvala moji čudoviti družini, moji hčerki Jane in mojemu vnuku Jacksonu. Rad vaju imam zdaj in za vedno. Hvala moji veličastni spremljevalki Min Ah," je dejal v francoščini med prejemom nagrade, potem ko so mu hči, vnuk in partnerica v polni dvorani namenili stoječe ovacije. Nato se je zahvalil svojemu očetu Percyju Josephu Carreyju, ki ga je označil za najzabavnejšo osebo, kar jih je v življenju spoznal.

Jim Carrey FOTO: Profimedia

Za to priložnost je igralec nosil opazno daljše lase, ohranil pa je svojo značilno prečo na sredini. Videz je dopolnil s črnim smokingom, zapeto črno srajco in ujemajočim se metuljčkom, pri čemer se je odločil za eleganten in neopazen videz. Pod videoposnetki in fotografijami na družbenih omrežjih se je nabralo na tisoče komentarjev, v katerih mnogi namigujejo, da je namesto zvezdnika na odru stal njegov dvojnik ali pa da je prestal številne lepotne operacije. "To nikakor ni pravi Jim," je posnetek komentiral eden od uporabnikov. "To ni on. Jim Carrey je vedno imel rjave oči, izrazite rjave oči. To je najslabša imitacija doslej," je zapisal drug. "Verjetno je imel veliko popravkov na obrazu. Videti je zelo drugače," je zapisal naslednji, četrti pa je dodal: "Nisem teoretik zarote, ampak to ni Jim Carrey."

Jim Carrey s hčerko, vnukom in partnerko. FOTO: Profimedia