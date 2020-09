Jim Parsons in njegov mož za koronavirusom zbolela že marca

Zvezdnik serije Veliki pokovci je med oddajo The Tonight Show priznal: ''Oba s Toddom sva bila okužena že pred časom. Bilo je nekje v sredini marca. Takrat nisva vedela, kaj je bilo. Mislila sva, da je zgolj prehlad. Potem je ta možnost postala manj verjetna, nato pa je prišla še izguba občutka za vonj in okus.''Dodal je še, da so bili simptomi navzkrižni s pričakovanimi, presenetilo pa ga je dejstvo, kako lahko voh in okus naenkrat popolnoma izgineta.