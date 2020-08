Jim Parsons je želel zaradi napornega urnika zapustiti serijo Veliki pokovci

"To je bila zapletena pot, si lahko tudi sami predstavljate," je povedal Jim in priznal, da je že ob podpisu pogodbe za snemanje 11. in 12. sezone razmišljal o tem, da bo kmalu prišel čas, ko bo zaključil zgodbo Velikih pokovcev.

Po končanem snemanju 11. sezone leta 2018 se je odločil, da se bo preselil v New York, kjer je začel nastopati v Broadwayu, kjer je nastopil v filmu The boys in the band. Medtem ko je bil Jim zaposlen z igranjem in snemanjem, je zbolel tudi njegov hišni ljubljenček. "Bil je videti zelo slabo, jaz pa sem bil tako utrujen, da sem začel jokati. Pes bo umrl, medtem ko jaz delam in počutil sem se zelo slabo."

Zaradi nesrečnega dogodka in prenapornega urnika se je zvezdnik odločil, da mora v poklicnem življenju sprejeti nekaj sprememb. "Poletje je bilo res nenavadno. Umrl mi je pes, s partnerjem Toddom Spiewakom pa sva doživela prelomnico - skupaj sva bila že 15 let. Doživel sem trenutek razsvetljenja. Moral sem se ustaviti. Moral sem narediti spremembo."